Президент Литвы об ударе по Киево-Печерской лавре: для РФ нет ничего святого
Президент Литвы Гитанас Науседа резко осудил российские удары по Киеву, в результате которых была повреждена Киево-Печерская лавра.
Об этом литовский президент написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".
Науседа подчеркнул, что этим ударом РФ продемонстрировала безумное пренебрежение человеческими жизнями, культурным наследием и "той самой духовной традицией, которую Россия считает своей".
"Для агрессора нет ничего святого... Пришло время усилить международное давление на Россию, чтобы положить конец этой войне!" – отметил он.
В результате массированной атаки на Киев произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры. В КГВА сообщили о прямом попадании в лавру и значительных повреждениях.
Предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний опубликовал сообщение в соцсетях, назвав российский удар по Киево-Печерской лавре "очередным преступлением против человечности".
Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар по Лавре.