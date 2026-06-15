Президент Литвы об ударе по Киево-Печерской лавре: для РФ нет ничего святого

Президент Литвы Гитанас Науседа резко осудил российские удары по Киеву, в результате которых была повреждена Киево-Печерская лавра.

Об этом литовский президент написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Науседа подчеркнул, что этим ударом РФ продемонстрировала безумное пренебрежение человеческими жизнями, культурным наследием и "той самой духовной традицией, которую Россия считает своей".

"Для агрессора нет ничего святого... Пришло время усилить международное давление на Россию, чтобы положить конец этой войне!" – отметил он.

В результате массированной атаки на Киев произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры. В КГВА сообщили о прямом попадании в лавру и значительных повреждениях.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний опубликовал сообщение в соцсетях, назвав российский удар по Киево-Печерской лавре "очередным преступлением против человечности".

Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар по Лавре.