Румунія закупить техніку у Rheinmetall на понад 5 млрд євро

Німецький оборонний концерн Rheinmetall поставить Румунії військову техніку на суму 5,7 млрд євро для зміцнення східного флангу НАТО.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Як зазначається, Румунія закупить 298 броньованих машин Lynx, системи протиповітряної оборони Skyranger, боєприпаси середнього калібру, а також чотири військові кораблі.

Поставки відбудуться у період з 2028 по 2030 рік.

Ці контракти укладаються в рамках програми SAFE Європейського Союзу, яка надає фінансування країнам-членам, що прагнуть посилити свої оборонні можливості.

Згідно з планом, Rheinmetall інвестує в Румунію кілька сотень мільйонів євро та створить тисячі робочих місць для розбудови інфраструктури, необхідної для значної частки місцевого виробництва, на яку, за словами компанії, вона орієнтується.

Як повідомляли раніше, німецький оборонний концерн Rheinmetall розпочав серійне виробництво морських безпілотників, а також запускає виробництво дронів-камікадзе.