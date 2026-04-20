Rheinmetall розпочав серійне виробництво морських безпілотників

Німецький оборонний концерн Rheinmetall розпочав серійне виробництво безпілотних надводних катерів у порту німецького Гамбурга.

Про це йдеться у повідомленні Rheinmetall, передає "Європейська правда".

Як повідомила компанія, спочатку на верфі Blohm+Voss щорічно випускатимуть близько 200 таких безпілотних катерів. Обсяги виробництва можуть бути збільшені до 1 000 одиниць на рік.

Безпілотні катери успішно використовуються Україною для оборони від російського вторгнення.

Rheinmetall виробляє ці надводні судна у партнерстві з британською компанією Kraken Technology Group.

Залежно від конфігурації, катер K3 Scout може використовуватися у військових або цивільних цілях. Він дистанційно керований і, як передбачається, у майбутньому зможе працювати в автономному режимі.

Раніше Rheinmetall оголосив про плани розширити свою діяльність у сфері виробництва балістичних ракет шляхом створення нового спільного підприємства.

У вересні минулого року в Німеччині був підписаний меморандум про взаєморозуміння щодо створення в Латвії заводу боєприпасів концерну Rheinmetall.

За даними Міністерства економіки, для реалізації проєкту планується створити спільне підприємство. Обсяг інвестицій оцінюється в понад 200 млн євро, а експорт продукції заводу за десять років може перевищити 3 млрд євро.

28 жовтня писали, що Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу для виробництва пороху і боєприпасів.