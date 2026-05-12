Керівник Rheinmetall підтвердив початок виробництва дронів-камікадзе

Німецький оборонний гігант Rheinmetall розпочав виробництво дронів-камікадзе, про що повідомив генеральний директор Армін Паппергер на щорічних загальних зборах акціонерів компанії у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

"Зараз ми розпочинаємо серійне виробництво цієї системи на нашому заводі в Нойсі", – заявив Паппергер під час онлайн-засідання.

Він мав на увазі дрон, який може перебувати в повітрі до 70 хвилин, перш ніж врізатися в ціль і вибухнути.

Представник Rheinmetall повідомив, що ця модель вже виготовляється на заводі в Брауншвейгу, і що компанія готується розширити виробництво на заводі в Нойсі.

Раніше на цьому заводі виробляли автозапчастини, але Rheinmetall відмовляється від свого збиткового бізнесу з постачання автокомпонентів.

Завод у Нойсі в майбутньому буде використовуватися для виробництва оборонного обладнання, такого як дрони моделі FV-014.

Німецькі збройні сили нещодавно розмістили замовлення на суму 300 мільйонів євро, а угода передбачає можливість подальших замовлень.

Перші поставки заплановано на наступний рік.

За даними Rheinmetall, дрони мають дальність польоту до 100 кілометрів, а їхня боєголовка, включаючи детонатор, важить близько чотирьох кілограмів.

Дрони оснащені вибуховими речовинами, але можуть також використовуватися для розвідки.

Rheinmetall розробив дрон за кілька місяців, повідомив Паппергер на зборах акціонерів. Він повністю виробляється в Європейському Союзі: дрон – у Німеччині, а боєголовка – в Італії.

Нагадаємо, нещодавно заява Арміна Паппергера спричинила скандал. Паппергер заявив, що в українському виробництві дронів немає інновацій та порівняв його з грою в конструктор "Лего".

Президент Володимир Зеленський назвав дивними слова керівника концерну Rheinmetall. Він сказав, що конкурувати треба не риторикою.

Після резонансу у Rheinmetall заявили, що з повагою ставляться до зусиль українців у захисті від російського вторгнення, особливо в умовах обмежених ресурсів.