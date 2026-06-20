Трамп показав подарований Катаром літак, що стане його президентським бортом

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю показав подарований Катаром елітний літак, що стане новим основним бортом для перельотів американського президента.

Про це повідомляє, серед інших, NBC News, пише "Європейська правда".

Увечері 19 червня Трамп вперше публічно презентував елітний літак Boeing 747, подарований Катаром як президентський борт. Літак перебуває на авіабазі Ендрюс під Вашингтоном.

The VC-25B Bridge aircraft has officially arrived at Joint Base Andrews!



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Дональд Трамп заявив, його повернення з саміту Групи семи у Франції було останнім перельотом, який він здійснював теперішнім президентським літаком.

Він багаторазово висловив своє захоплення літаком, називаючи його "найбільшим і найкращим в усіх сенсах" та заявив, що це буде "летючий Білий дім з рівнем розкошу, якого ще ніколи не бачили".

President Trump steps off the new Air Force One and is immediately greeted by service members at Joint Base Andrews. pic.twitter.com/3evkCst6Ff – Fox News (@FoxNews) June 19, 2026

Новий Air Force One здійснить церемоніальний проліт над столицею 4 липня, під час відзначення 250-ї річниці Сполучених Штатів, поруч з іншою авіацією.

Вартість літака оцінюють у 400 млн доларів, проте США ймовірно додатково витратили великі суми для його облаштування як президентського борту. В експертних колах кажуть, що дообладнання могло коштувати навіть понад 1 млрд доларів.

Щедрий катарський подарунок супроводжувався двопартійною критикою у США з приводу безпекових та етичних аспектів – зокрема й через те, що Трамп не планує залишати його у спадок наступникам, а передасть президентській бібліотеці свого імені.

Літак називають найкоштовнішим в історії подарунком американському посадовцю

Адміністрація президента США Дональда Трампа нібито спершу звернулася до Катару з питанням про те, щоб купити Boeing 747 для його переобладнання на президентський борт, проте згодом цей проєкт перетворився на подарунок.