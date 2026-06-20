Трамп показал подаренный Катаром самолет, который станет его президентским бортом

Президент США Дональд Трамп в пятницу показал подаренный Катаром элитный самолет, который станет новым основным бортом для перелетов американского президента.

Об этом сообщили американские медиа, среди которых NBC News, пишет "Европейская правда".

Вечером 19 июня Трамп впервые публично представил элитный самолет Boeing 747, подаренный Катаром как президентский борт. Самолет находится на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

The VC-25B Bridge aircraft has officially arrived at Joint Base Andrews!



More info: https://t.co/xhurcI0mjL pic.twitter.com/zyUpB99jqm – U.S. Air Force (@usairforce) June 19, 2026

Дональд Трамп заявил, его возвращение с саммита Группы семи во Франции было последним перелетом, который он совершал нынешним президентским самолетом.

Он многократно выразил свое восхищение самолетом, называя его "самым большим и лучшим во всех смыслах" и заявил, что это будет "летающий Белый дом с уровнем роскоши, которого еще никогда не видели".

President Trump steps off the new Air Force One and is immediately greeted by service members at Joint Base Andrews. pic.twitter.com/3evkCst6Ff – Fox News (@FoxNews) June 19, 2026

Новый Air Force One совершит церемониальный пролет над столицей 4 июля, во время празднования 250-й годовщины Соединенных Штатов, рядом с другой авиацией.

Стоимость самолета оценивается в 400 млн долларов, однако США вероятно дополнительно потратили огромные суммы для его обустройства как президентского борта. В экспертных кругах говорят, что дооборудование могло стоить даже более 1 млрд долларов.

Щедрый катарский подарок сопровождался двухпартийной критикой в США по поводу безопасности и этических аспектов – в том числе и из-за того, что Трамп не планирует оставлять его в наследство преемникам, а передаст президентской библиотеке своего имени.

Самолет называют самым дорогим в истории подарком американскому чиновнику

Администрация президента США Дональда Трампа якобы сначала обратилась к Катару с вопросом о том, чтобы купить Boeing 747 для его переоборудования в президентский борт, однако впоследствии этот проект превратился в подарок.