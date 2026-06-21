У Франції через спеку закриють 845 шкіл та коледжів, ще 1800 змінять розклад занять

У понеділок у Франції через спеку буде закрито загалом 845 шкіл та коледжів, а ще 1800 змінять розклад занять, відпустивши учнів додому на початку другої половини дня.

Про це повідомив у неділю міністр освіти Едуар Жефрей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Ці 845 шкіл та коледжів із 60 000 навчальних закладів у Франції "не прийматимуть учнів або прийматимуть їх у мінімальному обсязі", і це "переважно в департаментах, де оголошено червоний рівень небезпеки", – уточнив він у ефірі France 3.

"Загалом, нам потрібна територіальна реакція", – заявив у неділю міністр освіти в ефірі France 3, – "оскільки ситуації різняться".

"По-перше, існує правило, згідно з яким забезпечується безперервність надання державних послуг – це основний принцип; по-друге, існує система винятків: щойно безпека персоналу чи дітей може опинитися під загрозою, заклад має бути закритий", – запевнив він.

Зі свого боку регіон Іль-де-Франс оголосив у неділю, що виділить "надзвичайну допомогу в розмірі одного мільйона євро для 500 екзаменаційних центрів у регіоні Іль-де-Франс", призначену для фінансування "придбання систем розпилення води, вентиляторів та будь-якого іншого охолоджувального обладнання".

У неділю у Франції оголошено червоний рівень небезпеки через спеку на території, що охоплює понад третину країни, а також заборонено вживати алкоголь під час щорічного фестивалю "Fête de la Musique", який відбудеться цього дня.

Нагадаємо, у п’ятницю в західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія через спеку було закрито багато початкових шкіл.