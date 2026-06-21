У Франції через спеку запровадили обмеження щодо споживання алкоголю

У неділю у Франції оголошено червоний рівень небезпеки через спеку на території, що охоплює понад третину країни, а також заборонено вживати алкоголь під час щорічного фестивалю "Fête de la Musique", який відбудеться цього дня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France24.

Жорстока спека, що почалася на початку цього тижня, паралізувала країну, змусивши скасувати десятки поїздів та призупинити заняття в школах.

Влада стурбована тим, як у неділю по всій країні пройдуть щорічні святкування "Fête de la Musique", коли музиканти заповнюють вулиці безкоштовними виступами, а святкувальники веселяться до пізньої ночі.

"Дуже високі температури закріплюються на тривалий час по всій країні", – заявила служба "Meteo-France", оголосивши на неділю найвищий рівень попередження про спеку для 35 департаментів Франції, або адміністративних регіонів, – це рекорд за всю історію.

Також "Meteo-France" прогнозує, що з понеділка температура в деяких місцях може сягнути 41 °C, а середній показник по всій країні може досягти найвищого рівня за всю історію спостережень. Також було зазначено, що тривалість спеки є "невизначеною".

Париж входить до списку регіонів, на які поширюється червоний рівень небезпеки, що охоплює велику територію на південний захід від столиці.

У суботу уряд повідомив, що в департаментах, де оголошено червоний рівень небезпеки через спеку, буде заборонено вживання алкоголю під час щорічних вуличних фестивалів.

"Префекти видадуть укази про заборону вживання алкоголю в громадських місцях у департаментах, де оголошено червоний рівень небезпеки", – йдеться в заяві уряду за підсумками засідання під головуванням прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню.

"Щодо всіх заходів, організованих державою та її установами, дано вказівку не пропонувати алкоголь", – повідомили в його офісі.

Уряд закликав обмежити вживання алкоголю, "щоб зберегти ресурси служб екстреної допомоги та охорони здоров’я і дати можливість медичному персоналу зосередитися на наданні допомоги найуразливішим верствам населення".

Щоб допомогти парижанам і туристам впоратися зі спекою, влада залишає парки та сади французької столиці відкритими протягом ночі.

Нагадаємо, у п’ятницю в західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія через спеку було закрито багато початкових шкіл.

За травень в Іспанії зареєстрували рекордну для цього місяця кількість смертей, які пов’язують із впливом екстремальних температур.