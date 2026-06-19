На заході Німеччини через спеку закрили частину шкіл

У п’ятницю в західнонімецькій землі Північний Рейн-Вестфалія через спеку було закрито багато початкових шкіл.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує DW.

У деяких середніх школах заняття для учнів 5–10 класів також було скасовано після полудня через спеку. Рішення про те, чи працюватиме освітній заклад, приймають адміністрації шкіл.

За даними Німецької метеорологічної служби, по всій Німеччині прогнозується сильна спека, оскільки гаряче повітря надходить у країну з південного заходу.

На значній частині Північного Рейну-Вестфалії діє попередження про екстремальну спеку. Також оголошено попередження для окремих районів північної землі Нижня Саксонія та землі Гессен у центрі країни.

У західній та південно-західній Німеччині температура може сягнути 38 градусів за Цельсієм. У деяких районах також можливі грози та поодинокі зливи. Очікують, що ситуація покращиться вночі, хоча грозова активність може тривати на заході країни.

Як повідомлялось, у Францію починає повертатися вкрай спекотна погода, найбільші температури – у період з четверга по неділю.

За травень в Іспанії зареєстрували рекордну для цього місяця кількість смертей, які пов’язують із впливом екстремальних температур.