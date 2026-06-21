Експосол України у Польщі відмовився від польської нагороди на знак протесту

Колишній посол України у Польщі Василь Зварич повідомив про рішення відмовитися від польського ордена "Командорський хрест із зіркою "За заслуги".

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Зварич нагадав, що у липні 2024 року як посол України мав честь отримати з рук президента Республіки Польща Анджея Дуди високу державну нагороду – Орден "Командорський хрест із зіркою "За заслуги".

"Щиро вдячний своїм польським друзям за це визнання. Завжди буду цінувати і пам’ятати те, через що нам довелося пройти разом. Дякую за вашу довіру, унікальну співпрацю та щиру дружбу. І я впевнений, що ви зрозумієте мій вчинок сьогодні.

Відданість інтересам Української держави, честь і гідність Президента України Володимира Зеленського, Збройних Сил України, моїх колег-дипломатів та вільного і незламного українського народу, а також глибоке почуття справедливості зобов’язують мене відмовитися від державної відзнаки Республіки Польща", – пояснив дипломат.

Він назвав реакцію президента Польщі Кароля Навроцького на рішення Зеленського про найменування підрозділу ССО на честь героїв УПА щонайменше непропорційною та безвідповідальною

"Кароль Навроцький фактично поставив під сумнів десятиліття копіткої праці, спрямованої на українсько-польське примирення та порозуміння. І це особливо прикро, адже процес примирення започаткували не політики, а люди, які безпосередньо пережили найтрагічніші сторінки нашої спільної історії", – написав Зварич.

Він наголосив, що ніхто за межами України не має права визначати, кого український народ повинен вважати своїми героями, а кого – ні.

"Сьогодні, коли українські воїни щодня віддають життя у боротьбі проти російської агресії, будь-які спроби ставити під сумнів право України вшановувати тих, хто в різні історичні епохи боровся за українську державність, є не внеском у примирення, а кроком до нового розділення", – уточнив дипломат.

За його словами, рішення відмовитись від нагороди не є жестом неповаги до польського народу, а протестом проти руйнування спадщини українсько-польського примирення, яку десятиліттями будували люди доброї волі по обидва боки кордону.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Детальніше читайтте у статті Війна не лише проти Зеленського: як Кароль Навроцький об'єднав Україну і що буде далі.