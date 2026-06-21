Бывший посол Украины в Польше отказался от польской награды в знак протеста

Бывший посол Украины в Польше Василий Зварич сообщил о решении отказаться от польского ордена "Командорский крест со звездой "За заслуги"".

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Зварич напомнил, что в июле 2024 года в качестве посла Украины имел честь получить из рук президента Республики Польша Анджея Дуды высокую государственную награду – Орден "Командорский крест со звездой "За заслуги"".

"Искренне благодарен своим польским друзьям за это признание. Всегда буду ценить и помнить то, через что нам пришлось пройти вместе. Спасибо за ваше доверие, уникальное сотрудничество и искреннюю дружбу. И я уверен, что вы поймете мой поступок сегодня.

Преданность интересам Украинского государства, честь и достоинство Президента Украины Владимира Зеленского, Вооруженных Сил Украины, моих коллег-дипломатов и свободного и несокрушимого украинского народа, а также глубокое чувство справедливости обязывают меня отказаться от государственной награды Республики Польша", – пояснил дипломат.

Он назвал реакцию президента Польши Кароля Навроцкого на решение Зеленского о присвоении подразделению ССО имени героев УПА как минимум несоразмерной и безответственной

"Кароль Навроцкий фактически поставил под сомнение десятилетия кропотливой работы, направленной на украинско-польское примирение и взаимопонимание. И это особенно прискорбно, ведь процесс примирения начали не политики, а люди, которые непосредственно пережили самые трагические страницы нашей общей истории", – написал Зварич.

Он подчеркнул, что никто за пределами Украины не имеет права определять, кого украинский народ должен считать своими героями, а кого – нет.

"Сегодня, когда украинские воины ежедневно отдают жизнь в борьбе против российской агрессии, любые попытки ставить под сомнение право Украины чтить тех, кто в разные исторические эпохи боролся за украинскую государственность, являются не вкладом в примирение, а шагом к новому разделению", – уточнил дипломат.

По его словам, решение отказаться от награды не является жестом неуважения к польскому народу, а протестом против разрушения наследия украинско-польского примирения, которое десятилетиями создавали люди доброй воли по обе стороны границы.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

Подробнее читайте в статье Война не только против Зеленского: как Кароль Навроцкий объединил Украину и что будет дальше.