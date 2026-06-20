Зеленський відправив Навроцькому орден Білого Орла поштою

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у суботу відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому, який напередодні вирішив позбавити цієї нагороди українського лідера.

Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

Президент опублікував фото з відділення "Нової пошти", де видно, що нагороду відправили на адресу канцелярії президента Польщі. Отримувачем вказаний Кароль Навроцький.

За словами Зеленського, напередодні президент Польщі зазначив, що орден Білого Орла не є звичайною відзнакою.

"Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись", – написав Зеленський.

Україна, додав він, вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль "у боротьбі за нашу і вашу незалежність від Росії".



"Україна ніколи не забуває солідарності та знає, що співпраця між державами і народами у нашому регіоні є однією з відчутних гарантій безпеки і для українців, і для кожної держави-сусідки. Україна продовжить захищатись у цій війні, що її розвʼязала Росія, і ми обовʼязково здобудемо достойний мир. Україна вдячна всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з нами на шляху захисту свободи і хто буде разом з Україною гарантами повоєнного миру в Європі та нової реальної безпеки", – зауважив український президент.

За його словами, Україна і надалі буде відкритою до всіх змістовних форматів взаємодії з Польщею, щоб постаратись не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого двох народів і забезпечити належну повагу всім безневинним жертвам 20 століття.



"І українці роблять усе від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи. Я пишаюсь нашими людьми і кожним українським воїном – мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений українським народом у захисті від російської агресії. Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив орден пану президенту Польщі. Думаю, майбутнє підтвердить шану до українців", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Прем’єр Польщі Дональд Туск висловив жаль з приводу того, що суперечка між Польщею та Україною ще більше поглиблюється, відзначивши, що це лише "тішить Путіна і шокує наших союзників".