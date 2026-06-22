У виданні, що є "голосом правих" Польщі, критикують Навроцького за скандал з Україною

У польському виданні Rzeczpospolita, яке вважається "голосом правих", вийшла колонка з гострою критикою рішення президента Кароля Навроцького щодо відкликання врученого президенту України ордена Білого Орла.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Публікація вийшла у розділі "Коментарі". Автор Богуслав Хработа є багаторічним головним редактором Rzeczpospolita, нині його колумністом.

"Кароль Навроцький увійшов в історію. І не у почесній ролі", – зазначає він з перших рядків колонки.

Богуслав Хработа акцентує, що рішення Навроцького щодо ордена, врученого Зеленському, та реакція України призвели до найглибшої кризи у польсько-українських відносинах з часу, відколи Україна здобула незалежність, та затьмарили особливі відносини, які Польща мала з Україною, і образ поляків як тих, хто надав українцям велику допомогу у перші дні повномасштабної війни.

"Це рішення, передусім – серйозний крок назад на шляху примирення з українським народом, що було лейтмотивом польської зовнішньої політики в останні 30 років та політичним заповітом багатьох видатних поляків на чолі з Єжи Гедройцем", – підкреслює він.

Автор акцентує, що рішення Навроцького – образливий жест на адресу президента України, хоча особисто він також негативно ставиться до рішення Зеленського про найменування українського підрозділу на честь героїв УПА як "помилкового й непотрібного кроку".

"Проте рішення Навроцького, на мою думку – вчинок значно гірший. Це образа президента воюючого народу, і самого цього народу – як засвідчила реакція інших українців, вшанованих польськими нагородами, які вирішили повернути", – наголошує Богуслав Хработа.

"Як я розумію рішення Кароля Навроцького? Це жест для деяких політичних кіл, які шукають сили в історичному реваншизмі, націоналізмі та ксенофобії. Ці кола – антиєвропейські та ворожі до ідеї солідарності з іншими народами. Це також плювок в обличчя людям, мільйонам людей, які витратили десятиріччя на розбудову добросусідських відносин з Києвом, Берліном, Тель-Авівом, Парижем, Прагою, Братиславою", – наголошує автор.

"На мою думку, президент має розбудовувати відносини з сусідами, а не руйнувати їх. Навроцький увійде в підручники з історії як руйнівник, а не будівельник", – підсумовує Хработа.

Він додає, що хотів би почути думку членів колегії ордену Білого Орла – чи підтримують вони рішення президента, як розуміють його, та чи бажають далі залишатися на своїх посадах.

Як відомо, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

У канцелярії президента Польщі пояснили, чому відібрана у Зеленського нагорода досі лишається у таких постатей як Беніто Муссоліні, Єкатерина II та "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали повернення ордена поштою додатковою образою і порівняли найменування на честь УПА з тим, якби у Німеччині якийсь підрозділ назвали на честь "героїв СС".

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