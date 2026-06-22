В издании, являющемся "голосом правых" Польши, критикуют Навроцкого за скандал с Украиной

В польском издании Rzeczpospolita, которое считается "голосом правых", вышла колонка с острой критикой решения президента Кароля Навроцкого в связи с отзывом врученного президенту Украины ордена Белого Орла.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Публикация вышла в разделе "Комментарии". Автор Богуслав Хработа является многолетним главным редактором Rzeczpospolita, ныне его колумнистом.

"Кароль Навроцкий вошел в историю. И не в почетной роли", – отмечает он с первых строк колонки.

Богуслав Хработа акцентирует, что решение Навроцкого относительно ордена, врученного Зеленскому, и реакция Украины привели к глубочайшему кризису в польско-украинских отношениях со времени, когда Украина обрела независимость, и затмили особые отношения, которые Польша имела с Украиной, и образ поляков как тех, кто оказал украинцам большую помощь в первые дни полномасштабной войны.

"Это решение, прежде всего – серьезный шаг назад на пути примирения с украинским народом, что было лейтмотивом польской внешней политики в последние 30 лет и политическим завещанием многих выдающихся поляков во главе с Ежи Гедройцем", – подчеркивает он.

Автор акцентирует, что решение Навроцкого – оскорбительный жест в адрес президента Украины, хотя лично он также негативно относится к решению Зеленского о наименовании украинского подразделения в честь героев УПА как "ошибочному и ненужному шагу".

"Однако решение Навроцкого, по моему мнению – поступок значительно худший. Это оскорбление президента воюющего народа, и самого этого народа – как показала реакция других украинцев, удостоенных польскими наградами, которые они решили вернуть", – отмечает Богуслав Хработа.

"Как я понимаю решение Кароля Навроцкого, это жест для некоторых политических кругов, которые ищут силы в историческом реваншизме, национализме и ксенофобии. Эти круги – антиевропейские и враждебные к идее солидарности с другими народами. Это также плевок в лицо людям, миллионам людей, которые потратили десятилетия на развитие добрососедских отношений с Киевом, Берлином, Тель-Авивом, Парижем, Прагой, Братиславой", – отмечает автор.

"По моему мнению, президент должен развивать отношения с соседями, а не разрушать их. Навроцкий войдет в учебники по истории как разрушитель, а не строитель", – заключает Хработа.

Он добавляет, что хотел бы услышать мнение членов коллегии ордена Белого Орла – поддерживают ли они решение президента, как понимают его, и желают ли дальше оставаться на своих должностях.

Как известно, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также встал вопрос, поедет ли Зеленский на нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

В канцелярии президента Польши объяснили, почему отобранная у Зеленского награда до сих пор остается у таких фигур как Бенито Муссолини, Екатерина II и "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали возвращение ордена по почте дополнительным оскорблением и сравнили наименование в честь УПА с тем, если бы в Германии какое-то подразделение назвали в честь "героев СС".

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