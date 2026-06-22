У Навроцького пояснили, чому відібраний у Зеленського орден досі є у Муссоліні й Шредера

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького відповіли на докори у тому, що найвища польська державна нагорода, яку відібрали у Володимира Зеленського, досі лишається у таких постатей як Беніто Муссоліні, Єкатерина ІІ та "друг Кремля" Герхард Шредер.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар опублікувала міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак.

Посадовиця заявила, що орден Білого Орла не відкликають посмертно, а стосовно суперечливої постаті ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера зазначила, що він не скоїв таких дій, які спонукали би відкликати його нагороду.

"Перші двоє (італійський диктатор Муссоліні та російська імператриця Єкатерина ІІ) вже давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно. А колишній канцлер Німеччини ніколи настільки відкрито не ображав польську націю, як це зробив президент України, хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі", – заявила Агнешка Єнджак.

"За перебування Шредера на посаді у Німеччині не ставили пам’ятників Гітлеру чи Гіммлеру, і ніякий підрозділ Бундесверу не назвали на честь "героїв СС", – додала вона.

Єнджак також вказала на те, що Зеленського не турбувала наявність ордена Білого орла у цих постатей, коли він отримав нагороду.

"І він додає образу до образи, повертаючи її поштовою службою", – додала посадовиця.

"У корені питання – те, що український лідер умисно образив людей, які за останні чотири роки показали себе найкращими друзями України. Не годиться вшановувати убивць предків тих, хто вам допоміг, коли стояло питання життя і смерті", – наголосила Агнешка Єнджак.

Вона додала, що Кароль Навроцький "відкликав нагороду, але не забрав простягнуту руку".

"Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо ображати себе", – підсумувала вона.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Детальніше читайте у статті Війна не лише проти Зеленського: як Кароль Навроцький об'єднав Україну і що буде далі.