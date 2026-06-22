Єврокомісія вкладе 1,1 млрд євро у транспортну мережу ЄС, що включатиме Україну та Молдову

Європейська комісія оголосила конкурс пропозицій на суму 1,1 млрд євро для розбудови та модернізації транспортної інфраструктури транс'європейської транспортної мережі ЄС (TEN-T), до якої будуть включені Україна та Молдова.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен у понеділок, 22 червня.

ЄС виділить 1,1 млрд євро на нову транспортну інфраструктуру, до якої доєднають Україну та Молдову.

"Ми оголосили конкурс пропозицій на суму понад 1 млрд євро для модернізації транспортної мережі ЄС… Україна та Молдова також включені до цього конкурсу, що відображає поглиблення їхніх транспортних зв'язків із Європейським Союзом", – повідомила Ітконен.

Проєкти, за її словами, включатимуть план розвитку швидкісних залізниць, а також нещодавно представлені стратегії ЄС у сфері промислового морського транспорту та портів і пакет ЄС із військової мобільності.

Вона уточнила, що планується також підтримка електрифікації автомобільних вантажних перевезень та наземного обслуговування в аеропортах, а також сприяння розгортанню зарядної інфраструктури в морських та внутрішніх портах.

Кінцевий термін подання заявок – 6 жовтня 2026 року.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС отримала погодження країн-членів для початку переговорів з Європарламентом щодо регуляторного документа, який зробить простішим та швидшим процес переміщення військових між різними країнами Євросоюзу та за його межами.

Невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України у НАТО, як відомо, підняли питання про те, що надмірна бюрократія заважає швидко перекидати війська у межах Європи, і це може створити серйозну проблему у разі збройного конфлікту з Росією.

Відтоді неодноразово проводилися навчання, у межах яких відпрацьовували логістику на великі відстані.