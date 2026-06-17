Рада ЄС почне перемовини з Європарламентом щодо закону для кращої військової мобільності у ЄС

Рада ЄС отримала погодження країн-членів для початку переговорів з Європарламентом щодо регуляторного документа, який зробить простішим та швидшим процес переміщення військових між різними країнами Євросоюзу та за його межами.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Постійні представники країн-членів одностайно затвердили мандат Ради ЄС на ведення переговорів з Європарламентом щодо регуляторного документа, який покращить спроможність країн Євросоюзу безперешкодно переміщувати своїх військових у межах ЄС та за його межами.

Міністр оборони головуючого у Раді ЄС Кіпру Василіс Пальмас зазначив, що в умовах дедалі більш невизначеної безпекової ситуації можливість швидко перекидати свої збройні сили є вкрай важливою для колективної безпеки та оборони у Європі.

Пропозиція має на меті усунути існуючі бюрократичні перешкоди, створити загальноєвропейську систему покращеного реагування з питань військової мобільності

(European military mobility enhanced response system, EMMERS), сприяти покращенню транспортної інфраструктури подвійного прзначення і посиленню захисту інфраструктури, що має ключову роль для переміщення військ; покращити координацію у питаннях військової мобільності.

Серед іншого, Рада ЄС у своїй позиції наполягатиме, щоб правила поширювалися також на членів НАТО, які ще не є членами ЄС – як, зокрема, Північна Македонія і Чорногорія.

Переговори з Європарламентом почнуться після того, як там сформують свою позицію.

Очікується, що нові правила узгодять та ухвалять до кінця 2026 року.

Робота над змінами почалася після саміту лідерів у червні 2025 року, коли вони закликали Єврокомісію та Високу представницю із закордонних справ і безпекової політики підготувати пропозиції щодо покращення військової мобільності.

Як відомо, невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України у НАТО підняли питання про те, що надмірна бюрократія заважає швидко перекидати війська у межах Європи, і це може створити серйозну проблему у разі збройного конфлікту з Росією.

Відтоді неодноразово проводилися навчання, у межах яких відпрацьовували логістику на великі відстані.