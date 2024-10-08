Франція потренується швидко перекидати на східний фланг НАТО тисячі військових 

Французька армія у травні 2025 року проведе масштабні логістичні навчання, метою яких буде успішно перекинути до Румунії тисячі військових з технікою за 10 днів.

Як пише "Європейська правда", про це розповідає Politico.

Операція з назвою Dacian Spring-2025 запланована на травень. Французькі військові під час неї перевірять свою здатність швидко перекидати великі сили із заходу континенту на східний фланг НАТО, що може мати критично важливе значення у разі потенційної агресії Росії.

Протягом 10 днів французька армія спробує встигнути перекинути до Румунії одну бригаду – тобто від 3000 до 5000 вояків.

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Генерал Бертран Тужуз зазначив, що ці тренування також мають слугувати "стратегічним сигналом" для Росії.

Останніми роками французькі сухопутні сили реалізували низку змін для кращої готовності до війни високої інтенсивності, як триваюча російсько-українська війна. Згідно з планами НАТО, Франція повинна бути спроможна протягом 30 днів виставити боєздатну дивізію, включно з боєприпасами та всім логістичним ланцюжком для неї. Навчання у Румунії є частиною підготовки до цього.

"У нас немає "військового Шенгену", нам явно потрібно покращувати мобільність для військових сил у Європі", – зазначив заступник Тужуза, генерал П’єр-Ерік Гуйо.

Перше перекидання французьких військ до Румунії у 2022 році проявило численні процедурні проблеми під час перетину кордонів. Також з’ясувалося, що залізнична інфраструктура не завжди і не всюди пристосована для такої задачі. Гійо зазначив, що відтоді сталося багато позитивних зрушень – проведена певна робота над спрощенням митних процедур, а також військові диверсифікували логістику, щоб менше залежати від залізниці.

Нагадаємо, у 2023 році в НАТО попередили країни-члени, що надмірна бюрократична тяганина заважає швидко перекидати війська у межах Європи, і це може створити серйозну проблему у разі збройного конфлікту з Росією.

Швеція, яка останньою приєдналася до НАТО, планує відрядити перших своїх військових до спільних сил Альянсу у 2025 році. Зокрема, одну неповну дивізію сухопутних сил перекинуть до Латвії.