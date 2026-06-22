Польський публіцист назвав Навроцького ганьбою через скандал з "Білим Орлом"

Польський публіцист і головний редактор видання "Критика політична" Славомір Сераковський різко розкритикував рішення президента Кароля Навроцького щодо позбавлення ордена Білого Орла українського лідера Володимира Зеленського.

Про це він заявив в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

За словами Сераковського, рішення щодо позбавлення Зеленського ордена Білого Орла є ганебним "з усіх боків".

"З моральної точки зору, адже в Україні гинуть люди, зокрема заради безпеки Польщі. Але навіть у суто прагматичному сенсі це – чиста деструкція та дурість. Сьогодні безпека Польщі найбільше залежить від України, навіть більше, ніж від США. Ми знову робимо ту саму помилку. У польській історії неодноразово траплялося так, що достатньо було поводитися з українцями чесно й по-партнерськи, і Польща не зникла б з мапи. Навроцький зі своєю сумнівною біографією та шкідливими рішеннями є ганьбою для Польщі", – зазначив він.

Він висловив сподівання, що українські лідери будуть мудрішими і "не зарахують усіх поляків до одного табору, який сьогодні, замість того щоб допомагати Україні, завдає їй шкоди".

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу в ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький розкритикував представників української влади через повернення польських державних нагород.

Детальніше читайте у статті Війна не лише проти Зеленського: як Кароль Навроцький об'єднав Україну і що буде далі.