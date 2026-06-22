Польский публицист назвал Навроцкого позором из-за скандала с "Белым Орлом"

Польский публицист и главный редактор издания "Критика политическая" Славомир Сераковский резко раскритиковал решение президента Кароля Навроцкого лишить ордена Белого Орла украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

По словам Сераковского, решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла является позорным "со всех сторон".

"С моральной точки зрения, ведь в Украине гибнут люди, в частности ради безопасности Польши. Но даже в чисто прагматическом смысле это – чистая деструкция и глупость. Сегодня безопасность Польши больше всего зависит от Украины, даже больше, чем от США. Мы снова делаем ту же ошибку. В польской истории неоднократно случалось так, что достаточно было вести себя с украинцами честно и по-партнерски, и Польша не исчезла бы с карты. Навроцкий со своей сомнительной биографией и вредными решениями является позором для Польши", – отметил он.

Он выразил надежду, что украинские лидеры будут мудрее и "не причислят всех поляков к одному лагерю, который сегодня, вместо того чтобы помогать Украине, наносит ей вред".

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также встал вопрос, поедет ли Зеленский на нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий раскритиковал представителей украинской власти из-за возвращения польских государственных наград.

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