У Навроцького звинуватили українську владу в невдячності через повернення нагород

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький розкритикував представників української влади через повернення польських державних нагород.

Про це йдеться у його дописі в Х, передає "Європейська правда".

Після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла українські експрезиденти та дипломати вирішили повернути свої нагороди.

"Представники української влади з легкою рукою повертають польські нагороди, забуваючи, що саме ці руки простягалися по допомогу, і ця допомога надійшла з польських рук: від уряду Польщі, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та мільйонів поляків", – прокоментував Богуцький.

Свій допис він супроводив уривком з вірша поета Людвіка Кропінського "Про невдячність".

Раніше президент Володимир Зеленський провів паралелі між діями Кароля Навроцького та експрем’єра Угорщини Віктора Орбана у тому, що він використовує українську тематику в політичних інтересах.

У канцелярії президента Польщі пояснили, чому відібрана у Зеленського нагорода досі лишається у таких постатей, як Беніто Муссоліні, Єкатерина II та "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали повернення ордена поштою додатковою образою і порівняли найменування на честь УПА з тим, якби у Німеччині якийсь підрозділ назвали на честь "героїв СС".

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