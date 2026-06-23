Що змусило Київ поставити ультиматум Лукашенку та чи почнуть ЗСУ обстріл Білорусі

Криза відносин із Польщею, що розвернулася на вихідних, відтіснила на другий план інше загострення. Яке, не виключено, матиме набагато важливіші наслідки.

Йдеться про ультиматум президента України на адресу білоруського диктатора Александра Лукашенка. Володимир Зеленський вимагає від нього протягом тижня прибрати розміщене біля українсько-білоруського кордону обладнання, яке допомагає росіянам коригувати дронові удари по Україні.

Про те, як Лукашенко опинився між двох вогнів і чого очікувати далі, читайте в статті співзасновника "Європейської правди" Юрія Панченка Лукашенко перед обстрілом з України: все про ультиматум Зеленського для диктатора в Білорусі. Далі – стислий її виклад.

В інтерв’ю телеканалу Al Arabiya, яке оприлюднили 15 червня, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко зробив досить несподівану заяву, в якій вибачився перед українським колегою Володимиром Зеленським.

"Можливо, цього не було потрібно, враховуючи, що він все ж воює. Можливо, мені не варто було так різко це говорити", – зазначив Лукашенко.

Донедавна він не добирав слів на адресу президента України та регулярно прогнозував неминучу перемогу РФ у війні.

Варто додати, що в останні тижні Мінськ намагався знизити тон риторики щодо Києва, і навіть запропонував зустріч Лукашенка із Зеленським, в тому числі – в Україні. Ці підкреслено миролюбні заяви стали відповіддю на перегляд Києвом свого курсу щодо Білорусі.

Якщо до кінця минулого року Київ намагався досягти тіньових домовленостей з Білоруссю і "не руйнувати мости", то тепер перейшов до відкритих погроз на адресу Лукашенка.

Ця корекція курсу збіглася також із посиленням українських ударів по території Росії. І такі зміни у поведінці Лукашенка свідчать про переоцінку можливостей РФ захистити його у випадку прямого конфлікту з Україною.

Отже, Володимир Зеленський висунув ультиматум Білорусі про демонтаж ретрансляторів і часові рамки його виконання.

"Тижня йому буде достатньо. Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, є поранені діти. Якщо він це не зробить – зробимо ми", – пригрозив Зеленський.

У вечірньому зверненні наступного дня він деталізував свої вимоги до білоруської влади та зробив красномовний натяк: "Україні добре відомо "кожне (білоруське. – Ред.) підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї – для бронетехніки, ракетних систем – і також підприємство, що постачає Росії пальне на війну".

По суті, йдеться про розширення ультиматуму – хоча і у менш категоричній формі.

Йдеться про те, щоб Лукашенко припинив будь-яку допомогу російській армії.

А з боку Путіна на Лукашенка йде геть протилежний тиск, спрямований на повноцінне залучення Білорусі до війни. Відповідно, у разі виконання українського ультиматуму може йтися про украй гострий конфлікт між російським та білоруським диктаторами.

Рух Лукашенка на дистанціювання від РФ став би надзвичайно потужним сигналом для рештки союзників Путіна.

Тож у Кремлі зроблять все можливе, щоб запобігти цьому сценарію.

Але якщо Лукашенко не виконає ультиматум, який тричі публічно прозвучав від Зеленського – то простір для маневру зникне вже в українського президента. Тож не виключено, що Україні доведеться виконувати свою обіцянку та власноруч "вимикати" білоруські ретранслятори.

Тобто накладати на них так звані "кінетичні санкції".

І це також створює серйозний виклик, тепер вже для Києва. В тому числі – через ризик істотного збільшення протяжності фронту.

Проте той факт, що протягом останніх днів Володимир Зеленський щонайменше тричі повторив свій ультиматум Лукашенкові, свідчить – Київ впевнений у своїх силах і готовий до підняття ставок.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Лукашенко перед обстрілом з України: все про ультиматум Зеленського для диктатора в Білорусі.