Что заставило Киев выдвинуть ультиматум Лукашенко и начнут ли ВСУ обстрел Беларуси

Кризис в отношениях с Польшей, разразившийся в минувшие выходные, отодвинул на второй план другое обострение. Которое, не исключено, будет иметь гораздо более серьезные последствия.

Речь идет об ультиматуме президента Украины в адрес белорусского диктатора Александра Лукашенко. Владимир Зеленский требует от него в течение недели убрать размещенное у украинско-белорусской границы оборудование, которое помогает россиянам корректировать удары дронов по Украине.

О том, как Лукашенко оказался между двух огней и чего ожидать дальше, читайте в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Лукашенко перед обстрелом из Украины: что означает ультиматум Зеленского для диктатора в Беларуси. Далее – краткое изложение статьи.

В интервью телеканалу Al Arabiya, которое было обнародовано 15 июня, самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко сделал довольно неожиданное заявление, в котором извинился перед украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Возможно, этого не следовало делать, учитывая, что он всё же воюет. Возможно, мне не стоило так резко об этом говорить", – отметил Лукашенко.

До недавнего времени он не стеснялся в выражениях в адрес президента Украины и регулярно предсказывал неизбежную победу РФ в войне.

Стоит добавить, что в последние недели Минск пытался смягчить тон риторики в отношении Киева и даже предложил встречу Лукашенко с Зеленским, в том числе – в Украине. Эти подчеркнуто миролюбивые заявления стали ответом на пересмотр Киевом своего курса в отношении Беларуси.

Если до конца прошлого года Киев пытался достичь теневых договоренностей с Беларусью и "не разрушать мосты", то теперь перешел к открытым угрозам в адрес Лукашенко.

Эта корректировка курса совпала также с усилением украинских ударов по территории России. И такие изменения в поведении Лукашенко свидетельствуют о переоценке возможностей РФ защитить его в случае прямого конфликта с Украиной.

В общем, Владимир Зеленский выдвинул Беларуси ультиматум о демонтаже ретрансляторов и временных рамках его выполнения.

"Недели ему будет достаточно. Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители, есть раненые дети. Если он этого не сделает – сделаем мы", – пригрозил Зеленский.

В вечернем обращении на следующий день он подробно изложил свои требования к белорусским властям и сделал красноречивый намек: "Украине хорошо известно каждое (белорусское. – Ред.) предприятие, поставляющее компоненты для российского оружия – для бронетехники, ракетных систем – а также предприятия, поставляющие России топливо для войны".

По сути, речь идет о расширении ультиматума – хотя и в менее категоричной форме.

Речь идет о том, чтобы Лукашенко прекратил любую помощь российской армии.

А со стороны Путина на Лукашенко оказывается совершенно противоположное давление, направленное на полноценное вовлечение Беларуси в войну. Соответственно, в случае выполнения украинского ультиматума может возникнуть крайне острый конфликт между российским и белорусским диктаторами.

Движение Лукашенко по дистанцированию от РФ стало бы чрезвычайно мощным сигналом для остальных союзников Путина.

Поэтому в Кремле сделают всё возможное, чтобы предотвратить такой сценарий.

Но если Лукашенко не выполнит ультиматум, который трижды публично озвучивал Зеленский, – то у украинского президента исчезнет пространство для маневра. Поэтому не исключено, что Украине придётся выполнить своё обещание и самостоятельно "отключить" белорусские ретрансляторы.

То есть налагать на них так называемые "кинетические санкции".

И это также создает серьезный вызов, теперь уже для Киева. В том числе – из-за риска существенного увеличения протяженности фронта.

Однако тот факт, что в течение последних дней Владимир Зеленский как минимум трижды повторил свой ультиматум Лукашенко, свидетельствует о том, что Киев уверен в своих силах и готов к повышению ставок.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Лукашенко перед обстрелом из Украины: что означает ультиматум Зеленского для диктатора в Беларуси.