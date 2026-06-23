Лукашенко анонсував відрядження за кордон за лічені дні до закінчення ультиматуму Зеленського

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко розповів про заплановану зустріч з правителем РФ та тривале відрядження за кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Zerkalo.io.

23 червня, слухаючи доповідь прем’єр-міністра Александра Турчина, Лукашенко згадав нещодавні візити посадовця до Узбекистану та Росії, зокрема, його переговори з главою уряду РФ.

"Ви розмовляли з Михаїлом Владіміровічем Мішустіним (прем’єр-міністр Росії. –ред.). Чим закінчилася ця розмова? Це дуже актуально напередодні моєї зустрічі з президентом Росії, на якій ми, як зазвичай, у цьому плані обговорюємо те, що не вирішено урядами", – сказав Лукашенко.

Він поцікавився, "чи є такі питання" і "як їх будемо вирішувати", а також попросив перелічити "проблемні питання (якщо вони є) у наших відносинах".

Також Лукашенко нагадав Турчину, що найближчим часом у Мінську та Мінській області відбудеться XIII Форум регіонів Білорусі та Росії, який він назвав важливим майданчиком для обговорення поточних і стратегічних питань.

"Тому вам доведеться займатися цим насамперед, оскільки я тут на тривалому відрядженні. І у зв’язку з цим тривалим відрядженням – теж є питання, які нам доведеться вирішувати. Можливо, є пропозиції", – додав він.

Раніше речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Лукашенко і Путін у "найближчій перспективі" планують обговорити ультиматум Володимира Зеленського щодо демонтажу розташованих у Білорусі ретрансляторів, які використовуються для коригування російських ударів по Україні.

Пєсков назвав заяви українського президента "абсолютно агресивними погрозами", а також втручанням у внутрішні справи та посяганням на суверенітет Білорусі.

До цього, 19 червня, президент України заявив, що Мінську слід демонтувати ретранслятори, які, за твердженням Києва, допомагають Росії коригувати удари безпілотників по території України.

Пізніше Зеленський повідомив, що Україна знає про чотири такі об’єкти у Брестській та Гомельській областях, і дав тиждень на їх демонтаж, попередивши, що в іншому разі Україна може ліквідувати ці об’єкти самостійно.

Детальніше читайте у статті Лукашенко перед обстрілом з України: все про ультиматум Зеленського для диктатора в Білорусі.