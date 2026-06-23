Лукашенко анонсировал командировку за границу за считанные дни до окончания ультиматума Зеленского

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с правителем РФ и длительной командировке за границу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Zerkalo.io.

23 июня, слушая доклад премьер-министра Александра Турчина, Лукашенко вспомнил недавние визиты чиновника в Узбекистан и Россию, в частности, его переговоры с главой правительства РФ.

"Вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным (премьер-министр России. – Ред.). Чем закончился этот разговор? Это очень актуально накануне моей встречи с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами", – сказал Лукашенко.

Он поинтересовался, "есть ли такие вопросы" и "как их будем решать", а также попросил перечислить "проблемные вопросы (если они есть) в наших отношениях".

Также Лукашенко напомнил Турчину, что в ближайшее время в Минске и Минской области состоится XIII Форум регионов Беларуси и России, который он назвал важной площадкой для обсуждения текущих и стратегических вопросов.

"Поэтому вам придется заниматься этим в первую очередь, поскольку я здесь в длительной командировке. И в связи с этой длительной командировкой – тоже есть вопросы, которые нам придется решать. Возможно, есть предложения", – добавил он.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко и Путин в "ближайшей перспективе" планируют обсудить ультиматум Владимира Зеленского по демонтажу расположенных в Беларуси ретрансляторов, которые используются для корректировки российских ударов по Украине.

Песков назвал заявления украинского президента "абсолютно агрессивными угрозами", а также вмешательством во внутренние дела и посягательством на суверенитет Беларуси.

До этого, 19 июня, президент Украины заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины.

Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о четырех таких объектах в Брестской и Гомельской областях, и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно.

Подробнее читайте в статье Лукашенко перед обстрелом из Украины: все об ультиматуме Зеленского для диктатора в Беларуси.