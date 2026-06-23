Італія оголосила червоний рівень небезпеки у 15 містах через екстремальну спеку

Міністерство охорони здоров’я Італії оголосило на вівторок "червоний" рівень небезпеки через спеку в 15 містах, зокрема в Мілані та Римі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Крім того, в італійському МОЗ зазначили, що в середу кількість міст зросте до 16.

Під час "червоного попередження" – найвищого рівня – міністерство радить людям їсти легку їжу, залишатися в приміщенні в найспекотніші години дня та обливатися прохолодною водою.

У столиці транспортне управління визнало, що акумулятори нових міських електробусів розряджаються ще до закінчення зміни водіїв через більш інтенсивне використання кондиціонерів.

"Ми організовуємо роботу транспорту, щоб впоратися з цією незвичайною спекою", – йдеться у заяві транспортного управління Atac.

Повідомляли також, що ніч з понеділка на вівторок на території Франції виявилась найтеплішою за останні 79 років, відколи ведуться систематичні спостереження.

Через хвилю спеки сотні навчальних закладів тимчасово закрилися або змінили графік роботи, також коригують роботу залізниці у найспекотніші години – через вплив температур на інфраструктуру.