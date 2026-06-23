У Франції минула ніч стала найтеплішою за 79 років

Ніч з понеділка на вівторок на території Франції виявилась найтеплішою за останні 79 років, відколи ведуться систематичні спостереження.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Ніч з 22 на 23 червня у Франції виявилась найтеплішою за останні 79 років, з початку відповідних загальнонаціональних замірів у 1947 році.

Мінімальна нічна температура в середньому по території країни становила 21,6°C. Попередній рекорд зафіксували у липні 2019 року – 21,4°C.

Вівторок та наступні дні очікуються вкрай спекотними, з температурами місцями до 45°C.

Вже на 9 ранку вівторка у Парижі стовпчик термометра сягнув 29°C, що за сукупності інших погодних факторів відчуваються як 38°C.

Через хвилю спеки сотні навчальних закладів тимчасово закрилися або змінили графік роботи, також коригують роботу залізниці у найспекотніші години – через вплив температур на інфраструктуру.

У понеділок повідомили про загибель через спеку двох дітей, які ймовірно самі залізли в автомобіль і потім не змогли відкрити двері, поки матір була в магазині.