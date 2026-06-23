Експерти оцінили, як Україна виконує план з ключовими реформами від ЄС

Експертні організації, що системно опікуються євроінтеграцією, питаннями антикорупції та судової реформи, оцінили виконання Україною так званого "плану Качки-Кос" – письмові зобов'язання перед ЄС щодо головних та невідкладних реформ у сфері верховенства права та протидії корупції.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

У грудні 2025 року уряд України взяв письмові зобов'язання перед ЄС виконання низки реформ. Цей документ отримав неформальну назву – "10 пунктів Качки-Кос".

Щоб з’ясувати, чи має Україна успіх у виконанні цих вимог, які в реальності є ключовими для продовження руху до вступу, українські експертні центри об'єдналися у коаліцію за назвою "Членство Check" під керівництвом Центру "Нова Європа".

До неї увійшли вісім експертних організацій, що системно опікуються євроінтеграцією, питаннями антикорупції та судової реформи. Зокрема, "МЕЖА", "ЄвроПравда", ANTS, DEJURE, Центр політико-правових реформ, Центр протидії корупції та Transparency International Ukraine.

У статті від 23 червня представлений другий звіт коаліції.

Перший, оприлюднений на початку квітня, показав, що три місяці роботи влада набрала лише 9% від максимального бала.

Тоді в уряді казали, що мають намір прискоритися згодом, бо перші місяці пішли на підготовчу роботу.

Утім, за другий квартал вдалося досягти ще менше, йдеться у статті.

Результат, який є станом на кінець червня, розрахований за методологією, детальний опис якої є у попередній публікації – 15 балів зі 100.

"Спрощено кажучи, "план Качки-Кос" виконаний на 15%", – йдеться у статті.

При цьому у статті зазначено, що не йдеться про обов’язок будь-що досягти 100%, оскільки навіть коли йдеться про формальні вступні вимоги, Брюссель часто погоджується на неідеальний результат.

"Так само і тут: у разі, якщо Україна покаже прагнення виконати усі пункти, але ухвалене рішення в деталях буде відрізнятися від бачення ЄС (або експертної коаліції) – цілком можна буде говорити про зарахування плану як виконаного. Навіть якщо за цифрами це буде, скажімо, 80 балів, а не 100", – йдеться у публікації.

Однак, як зазначено проблема в тому, що зараз гідного результату немає за жодним із 10 пунктів.

Україна виконала лише один міноритарний елемент одного з пунктів. При цьому повністю заваливши головні елементи, що стосуються судової реформи.

Поза тим співрозмовники коаліції в уряді зберігають оптимізм. Там кажуть, що робота іде, низку проєктів узгоджують із Єврокомісією, і це є однією з ключових причин затримки у виконанні плану.

У статті нагадується, що Україна сама визначила термін виконання плану за один рік.

Детальніше про оцінку виконання всіх 10 пунктів плану читайте у статті: 15% за пів року. Як Україна виконує "план Качки-Кос" – ключовий список реформ від ЄС

Варто також зазначити, що 15 червня у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції Євросоюз офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

Кіпрське головування офіційно передало Україні проміжні (для розділів 23 і 24 з верховенства права) та попередні заключні (для розділів 5, 18, 32) критерії переговорів (так звані "бенчмарки") у вигляді спільної переговорної позиції ЄС щодо умов вступу.