Євросоюз відкрив перший кластер переговорів про вступ України

У понеділок у Люксембурзі на другій Міжурядовій конференції ЄС офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Засідання Міжурядової конференції відбувається у Люксембурзі напередодні зустрічі Ради ЄС у загальних справах. Зустріч розпочалася о 19 годині за київським часом і відбувається у закритому режимі. На ній вже пролунали виступи головування у Раді ЄС (до кінця місяця цю роль виконує Кіпр), єврокомісарки з питань розширення Марти Кос та віцепрем’єра Тараса Качки.

Головування офіційно передало Україні проміжні та заключні критерії переговорів (так звані "бенчмарки") у вигляді спільної переговорної позиції ЄС щодо умов вступу. "Європейська правда" раніше публікувала проєкт цих критеріїв. Джерела ЄП повідомили, що документ не змінився, лише уточнилося формулювання щодо нацменшин

Тарас Качка натомість запевнив держави члени, що Україна виконає умови вступу та право Європейського Союзу "в тому вигляді, в якому воно існує на сьогодні, а також з урахуванням змін, що відбудуться до нашого вступу". Також віцепрем’єр офіційно від імені України підтвердив згоду на виконання бенчмарків.

Ця заява стала офіційною згодою України на початок переговорного процесу.

Публічно про старт переговорів оголосять учасники Міжурядової конференції на брифінгу у понеділок ввечері.

Детально про стан виконання критеріїв вступу читайте у статті Перегнати Албанію. Як Україна має виконувати найважливіші "бенчмарки".

Про те, як Німеччина пропонує змінити шлях України до вступу, читайте в інтерв’ю "Ми пропонуємо повне членство, плюс дещо у довісок".

Про угорські вимоги, на які погодилася Україна – у статті "Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС"

Також дивіться відеопояснення з Люксембурга: