Эксперты оценили, как Украина выполняет план с ключевыми реформами от ЕС

Экспертные организации, системно занимающиеся евроинтеграцией, вопросами антикоррупции и судебной реформы, оценили выполнение Украиной так называемого "плана Качки-Кос" – письменные обязательства перед ЕС относительно главных и неотложных реформ в сфере верховенства права и противодействия коррупции.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

В декабре 2025 года правительство Украины взяло письменные обязательства перед ЕС выполнения ряда реформ. Этот документ получил неформальное название – "10 пунктов Качки-Кос".

Чтобы выяснить, есть ли у Украины успех в выполнении этих требований, которые в реальности являются ключевыми для продолжения движения к вступлению, украинские экспертные центры объединились в коалицию под названием "Членство Check" под руководством Центра "Новая Европа".

В нее вошли восемь экспертных организаций, системно занимающихся евроинтеграцией, вопросами антикоррупции и судебной реформы. В частности, "МЕЖА", "ЕвроПравда", ANTS, DEJURE, Центр политико-правовых реформ, Центр противодействия коррупции и Transparency International Ukraine.

В статье от 23 июня представлен второй отчет коалиции.

Первый, обнародованный в начале апреля, показал, что за три месяца работы власть набрала лишь 9% от максимального балла.

Тогда в правительстве говорили, что намерены ускориться позже, потому что первые месяцы ушли на подготовительную работу.

Впрочем, за второй квартал удалось достичь еще меньше, говорится в статье.

Результат по состоянию на конец июня рассчитан по методологии, детальное описание которой есть в предыдущей публикации – 15 баллов из 100.

"Упрощенно говоря, "план Качки-Кос" выполнен на 15%", – говорится в статье.

При этом в статье указано, что речь не идет об обязанности во что бы то ни стало достичь 100%, поскольку даже когда речь идет о формальных вступительных требованиях, Брюссель часто соглашается на неидеальный результат.

"Так же и здесь: в случае, если Украина покажет стремление выполнить все пункты, но принятое решение в деталях будет отличаться от видения ЕС (или экспертной коалиции) – вполне можно будет говорить о зачислении плана как выполненного. Даже если по цифрам это будет, скажем, 80 баллов, а не 100", – говорится в публикации.

Однако, как указано, проблема в том, что сейчас достойного результата нет ни по одному из 10 пунктов.

Украина выполнила лишь один миноритарный элемент одного из пунктов. При этом полностью завалив главные элементы, касающиеся судебной реформы.

Тем не менее собеседники коалиции в правительстве сохраняют оптимизм. Там говорят, что работа идет, ряд проектов согласовывают с Еврокомиссией, и это является одной из ключевых причин задержки в выполнении плана.

В статье напоминается, что Украина сама определила срок выполнения плана в один год.

Подробнее об оценке выполнения всех 10 пунктов плана читайте в статье: 15% за полгода. Как Украина выполняет "план Качки-Кос" – ключевой список реформ от ЕС

Стоит также отметить, что 15 июня в Люксембурге на второй Межправительственной конференции Евросоюз официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кипрское председательство официально передало Украине промежуточные (для разделов 23 и 24 по верховенству права) и предварительные заключительные (для разделов 5, 18, 32) критерии переговоров (так называемые "бенчмарки") в виде общей переговорной позиции ЕС по условиям вступления.