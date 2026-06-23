Паризький Нотр-Дам посилює правила щодо екскурсій

З 1 липня екскурсії всесвітньо відомим собором Нотр-Дам у Парижі відбуватимуться за суворими правилами: кількість відвідувачів обмежена, а попереднє бронювання – обов’язкове.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

З моменту повторного відкриття собору Нотр-Дам у Парижі відвідуваність неухильно зростає, що змушує адміністрацію об’єкта посилити заходи з регулювання потоків відвідувачів.

Новий порядок проведення екскурсій, який значно більше обмежує можливості груп та гідів, викликає занепокоєння у туристичному секторі, який побоюється втрати привабливості та погіршення якості відвідування.

Фахівці туристичної галузі насамперед відзначають посилення умов доступу до екскурсій з гідом, зокрема обмеження часових інтервалів та скорочення свободи дій для агентств та екскурсоводів.

З 1 липня будь-яка послуга, що надається зовнішнім гідом, підлягатиме обов’язковому попередньому бронюванню.

Бронювання має здійснюватися заздалегідь через канали, призначені для професіоналів, що означає кінець спонтанного доступу для організованих груп.

Влада також уточнює, що ці послуги стосуються груп від 2 до 25 осіб, включаючи гіда, і що кожен професіонал повинен буде дотримуватися квартальної квоти на відвідування, щоб регулювати загальну відвідуваність об’єкта.

Ще одна зміна, яку значна частина гідів схвалює: використання аудіогідів стає обов’язковим для всіх екскурсій із коментарями. Це обладнання, яке надає служба собору, покликане обмежити шум груп і краще зберегти духовний характер місця.

Нарешті, гіди повинні будуть пред’являти свої професійні посвідчення під час перевірок – ця вимога є скоріше нагадуванням про правила, ніж радикальною зміною.

У вересні минулого року у Франції майже через шість з половиною років після пожежі, яка знищила Собор Паризької Богоматері в 2019 році, відкрили північну і південну вежі храму.

Повідомляли, що Собор Паризької Богоматері прийняв понад 11 мільйонів відвідувачів за рік, відколи відновив роботу після руйнівної пожежі і 5-річної реставрації.