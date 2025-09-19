Франція офіційно відкрила вежі Нотр-Даму через 6 років після руйнівної пожежі

У Франції майже через шість з половиною років після пожежі, яка знищила собор Паризької богоматері в 2019 році, відкрили північну і південну вежі храму.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Le Parisien.

Президент Франції Емманюель Макрон піднявся по сходах на дзвіницю Нотр-Даму, щоб офіційно відкрити північну і південну вежі, які почнуть приймати відвідувачів вже у суботу.

фото: AFP

Нотр-Дам був офіційно відкритий наприкінці минулого року, коли світові лідери зібралися 7 грудня 2024 року, щоб взяти участь у церемонії відкриття через п'ять років після того, як полум'я охопило цю історичну пам'ятку.

На церемонії були присутні 1500 високопосадовців, серед яких перша леді США Джилл Байден, тодішній обраний президент Дональд Трамп, технологічний мільярдер Ілон Маск, британський принц Вільям, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

До пожежі Нотр-Дам щорічно приваблював понад 13 мільйонів туристів з усього світу.

Для відновлення храму знадобилося 1200 дубів, зрубаних у лісах по всій Франції, щоб замінити каркас даху, та 1000 будівельників.

На початку листопада 2024 року у Нотр-Дамі вперше після пожежі задзвонили дзвони.