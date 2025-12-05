Понад 11 млн людей відвідали Нотр-Дам за перший рік після реставрації

Всесвітньо відомий Собор Паризької Богоматері прийняв понад 11 мільйонів відвідувачів за рік, відколи відновив роботу після руйнівної пожежі і 5-річної реставрації.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Понад 11 мільйонів відвідувачів з усього світу побували у Нотр-Дамі з 7 грудня 2024 року, коли його урочисто відкрили після реставрації, за участі десятків лідерів держав.

Цей показник відвідуваності виявився вищим, аніж до пожежі 2019 року.

Потрапити до собору можна з або без попередньої резервації та безоплатно – попри те, що у Міністерстві культури думали про запровадження обов’язкового внеску, у паризькій єпархії відкинули ідею, з міркувань, що храм має бути без умов доступний для охочих потрапити до нього.

Проте на тлі великого напливу відвідувачів у Нотр-Дамі думають про певне регулювання доступу, особливо у години служб.

Хоча відкриття собору відбулося у грудні 2024 року, його вежі відкрилися на пів року пізніше – у вересні 2025.