В МЗС вважають виправданим, щоб Свириденко очолювала делегацію України в Гданську

В Міністерстві закордонних справ назвали виправданим рішення щодо того, щоб українську делегацію на Конференції з відновлення України у Гданську очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі телемарафону сказав речник МЗС Георгій Тихий, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

При цьому Тихий також зауважив, що офіційний Київ розраховує на успішне проведення Конференції з питань відновлення України у Гданську.

"Рішення, яке було ухвалено, що цього року очолить прем’єр-міністр делегацію України на цю конференцію – абсолютно виправдане. Воно спрямоване на те, щоб конференція залишалася у прагматичних, економічних, правильних рамках, без зайвої політизації і без скандалів", – сказав він.

На думку речника, це "дуже правильне і виважене рішення".

Окремо Тихий підкреслив, що конференція дуже важлива, і там будуть 58 урядових делегацій.

"І з польського боку – теж урядова, буде прем’єр Дональд Туск. І мені здається, що абсолютно логічно, що з українського боку буде саме урядова делегація на дуже високому рівні. Тому розраховуємо, що конференція буде дуже успішною, попри такі недружні з боку президента Польщі", – зауважив речник українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше стало відомо, що українську делегацію у Гданську очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко, а президент Володимир Зеленський до Польщі не поїде.

Перед цим у канцелярії президента Польщі заявили, що мають інформацію про рішення Зеленського не їхати до Гданська після скандалу довкола відкликання Каролем Навроцьким врученої йому найвищої польської державної нагороди у відповідь на найменування одного з підрозділів на честь УПА.

"ЄвроПравда" у своїй редакційній статті радила президенту їхати до Гданська попри кризу задля збереження дружніх стосунків з польським урядом.