В МИД считают оправданным, чтобы Свириденко возглавила делегацию Украины в Гданьске

В Министерстве иностранных дел назвали оправданным решение о том, чтобы украинскую делегацию на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске возглавила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

При этом Тихий также отметил, что официальный Киев рассчитывает на успешное проведение Конференции по вопросам восстановления Украины в Гданьске.

"Принятое решение о том, что в этом году премьер-министр возглавит делегацию Украины на эту конференцию, – абсолютно оправданное. Оно направлено на то, чтобы конференция оставалась в прагматичных, экономических, правильных рамках, без излишней политизации и без скандалов", – сказал он.

По мнению пресс-секретаря, это "очень правильное и взвешенное решение".

Отдельно Тихий подчеркнул, что конференция очень важна, и на ней будут представлены 58 правительственных делегаций.

"И с польской стороны – тоже правительственная делегация, будет премьер Дональд Туск. И мне кажется, что совершенно логично, что с украинской стороны будет именно правительственная делегация на очень высоком уровне. Поэтому рассчитываем, что конференция будет очень успешной, несмотря на такие недружественные действия со стороны президента Польши", – отметил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что украинскую делегацию в Гданьске возглавит премьер-министр Юлия Свириденко, а президент Владимир Зеленский в Польшу не поедет.

До этого в канцелярии президента Польши заявили, что располагают информацией о решении Зеленского не ехать в Гданьск после скандала вокруг отзыва Каролем Навроцким врученной ему высшей польской государственной награды в ответ на присвоение одному из подразделений названия в честь УПА.

"ЕвроПравда" в своей редакционной статье советовала президенту ехать в Гданьск, несмотря на кризис для сохранения дружеских отношений с польским правительством.