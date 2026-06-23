Офіційно: Зеленський не їде на URC до Гданська, делегацію очолить Свириденко

Президент України Володимир Зеленський не поїде до польського Гданська на конференцію з відновлення України, українську делегацію очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяви Свириденко у її соцмережах.

Свириденко вдень 23 червня повідомила, що очолюватиме українську делегацію на Конференції з відновлення України у Гданську, де спершу очікували президента України.

"Я очолю українську делегацію та загалом нашу роботу на URC-2026 у Гданську. До складу української команди на Конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі. Багато заходів різного рівня, які мають посилити і Україну, і Польщу, і всіх наших партнерів та Європу", – заявила вона.

Прем’єрка зазначила, що за підсумками заходу очікують "конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами".

Планується підписання низки важливих угод з партнерами, зокрема в енергетичній сфері.

Перед цим у канцелярії президента Польщі заявили, що мають інформацію про рішення Зеленського не їхати до Гданська після скандалу довкола відкликання Каролем Навроцьким врученої йому найвищої польської державної нагороди у відповідь на найменування одного з підрозділів на честь УПА.

Речник польського уряду Адам Шлапка казав про відсутність сигналів того, що президент Володимир Зеленський не приїде на Конференцію з відновлення.

"ЄвроПравда" у своїй редакційній статті радила президенту їхати до Гданська попри кризу задля збереження дружніх стосунків з польським урядом.