У Польщі кажуть, що Зеленський не приїде на конференцію з відновлення у Гданську

Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький має інформацію, що президент Володимир Зеленський не приїде на Конференцію з відновлення України у Гданську.

Про це він заявив в ефірі RMF FM, передає "Європейська правда".

Він сказав, що має інформацію про те, що Зеленського не буде на конференції.

"Сьогодні ми маємо інформацію, найімовірніше – не знаю, чи вона підтвердиться, – що президент України не буде присутній на конференції щодо відбудови України в Гданську", – сказав Богуцький.

Про наявність такої інформації у нього заявив і колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

"За моєю інформацією, рішення не приїжджати до Гданська було ухвалено ще до того, як президент Навроцький вирішив відкликати орден Білого Орла", – сказав він.

Polsat News з посиланням на джерела, наближені до українського МЗС, також повідомив про те, що Зеленського не буде на конференції.

"Володимир Зеленський не з’явиться у Гданську на Конференції з відновлення України. Країну на заході, запланованому на 25–26 червня, представлятиме прем’єр-міністр Юлія Свириденко", – повідомив портал.

Речник польського уряду Адам Шлапка заявив про відсутність сигналів того, що президент Володимир Зеленський не приїде на Конференцію з відновлення України у Гданськ.

Також він "дивується дискусії" щодо відсутності запрошення для президента Польщі на Конференцію з відновлення України.

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