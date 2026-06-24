В уряді Польщі назвали гарним рішення Зеленського не їхати на конференцію з відновлення

Міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Семоняк вважає правильним рішення президента Володимира Зеленського не їхати на Конференцію з відновлення України у Гданську.

Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

Семоняк коментував слова Марчина Пшидача, голови Управління міжнародної політики при Адміністрації президента Польщі. Політик заявив, що рішення Зеленського не їхати на конференцію "виставляє прем’єра Туска на посміховисько".

"Мені не подобаються ці дописи Пшидача. Якщо хтось є головним дипломатом президента, він повинен дотримуватися певних правил. Це ж не якийсь дворовий пінг-понг. Натомість місяць тому, звісно, відповідь була б такою: погано, що немає президента Зеленського, він мав би бути. Сьогодні, як вчора зазначав прем’єр-міністр Дональд Туск, за цих обставин це правильне рішення, яке сприяє зняттю напруги", – заявив Семоняк.

"Приїде прем’єр-міністерка Свириденко, голова уряду, дуже важлива особа в Україні, і не буде напруги, пов’язаної з тим, що присутній президент Зеленський. Контекст УПА та історії домінував би на цій конференції, бо ви, журналісти, при кожній нагоді детально розпитували б Зеленського про це", – додав Семоняк.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що українську делегацію у Гданську очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко, а президент Володимир Зеленський до Польщі не поїде.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Конференція з відновлення України виконає свою роботу незалежно від складу української делегації.