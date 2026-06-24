Министр-координатор по вопросам спецслужб Польши Томаш Семоняк считает правильным решение президента Владимира Зеленского не ехать на Конференцию по восстановлению Украины в Гданьске.

Об этом он сказал в эфире Polsat News, передает "Европейская правда".

Семоняк комментировал слова Марчина Пшидача, главы Управления международной политики при Администрации президента Польши. Политик заявил, что решение Зеленского не ехать на конференцию "выставляет премьера Туска на посмешище".

"Мне не нравятся эти сообщения Пшидача. Если кто-то является главным дипломатом президента, он должен придерживаться определенных правил. Это же не какой-то дворовый пинг-понг. Зато месяц назад, конечно, ответ был бы таким: плохо, что нет президента Зеленского, он должен был бы быть. Сегодня, как вчера отмечал премьер-министр Дональд Туск, при этих обстоятельствах это правильное решение, которое способствует снятию напряжения", – заявил Семоняк.

"Приедет премьер-министр Свириденко, глава правительства, очень важное лицо в Украине, и не будет напряжения, связанного с тем, что присутствует президент Зеленский. Контекст УПА и истории доминировал бы на этой конференции, потому что вы, журналисты, при каждой возможности подробно расспрашивали бы Зеленского об этом", – добавил Семоняк.

Напомним, 23 июня стало известно, что украинскую делегацию в Гданьске будет возглавлять премьер Юлия Свириденко, а президент Владимир Зеленский в Польшу не поедет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Конференция по восстановлению Украины выполнит свою работу независимо от состава украинской делегации.