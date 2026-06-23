Туск про конференцію у Гданську: ми виконаємо свою роботу з будь-якою делегацією від України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Конференція з відновлення України виконає свою роботу незалежно від складу української делегації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск сказав на засіданні уряду, його цитує Polsat News.

Очільник польського уряду вказав, що не йому вирішувати, хто приїде на конференцію у Гданську.

"Незалежно від того, яка делегація прибуде до Гданська, ми виконаємо свою роботу. Зокрема й тому, що ми підготували до конференції та допомогли підготувати 200 угод і договорів. Серед них багато безпосередньо польсько-українських договорів, що стосуються спільних проєктів, спільного бізнесу після закінчення війни, – сказав Туск ще до того, як прем’єрка Юлія Свириденко оголосила, що саме вона очолить українську делегацію.

За його словами, і Польща, і Україна зацікавлені в тому, щоб співпраця між країнами тривала.

"Останніми днями ми зіткнулися з низкою поганих і непотрібних подій. І рішення про присвоєння імені УПА, реакція у вигляді позбавлення ордена, повернення орденів – то одна, то інша сторона ухвалювала рішення, які… негативно позначаються на безпеці Польщі та на польських інтересах. Тому я точно не братиму в цьому участі ні за яких обставин", – заявив Туск.

При цьому варто зазначити, що "ЄвроПравда" у своїй редакційній статті радила президенту Володимиру Зеленському їхати до Гданська попри кризу задля збереження дружніх стосунків з польським урядом.