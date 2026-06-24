Єврокомісія підготувала заходи щодо посилення ефективності Європолу та Євроюсту

Європейська комісія у середу оприлюднила пропозиції щодо посилення ефективності двох ключових агентств у боротьбі зі злочинністю – Європолу та Євроюсту.

Про це повідомили в пресслужбі Комісії, передає "Європейська правда".

Пропозиції включають два регламенти щодо посилення мандатів Європолу та Євроюсту, перегляд Європейського ордеру на розслідування та внесення змін до Регламенту про захист даних для інституцій та органів Союзу.

Зазначається, що ці заходи покращать співпрацю та взаємодоповнюваність між агентствами ЄС та національними органами влади, включаючи поліцію, митницю та суди. Вони сприятимуть проведенню більшої кількості спільних розслідувань, пришвидшенню кримінального переслідування та сприятимуть обміну інформацією завдяки чіткішій правовій базі та меншому адміністративному тягарю.

"Ми пропонуємо посилити мандат Європолу шляхом покращення обміну інформацією, і ми вбудовуємо передові технології в основу його діяльності", – заявила виконавча віцепрезидентка Комісії з питань технологій та безпеки Генна Вірккунен.

За даними Politico, плани щодо нового мандату Європолу включають подвоєння його бюджету до 3 мільярдів євро, збільшення кількості персоналу вдвічі та "розвиток передових технологічних можливостей". Деякі з нових можливостей агентства включатимуть хмарну інфраструктуру для обміну даними в режимі реального часу, а також технологічні та інноваційні центри для впровадження нових інструментів, таких як штучний інтелект.

Європол наразі підтримує транскордонні розслідування між національними поліціями країн ЄС, часто сприяючи обміну даними та допомагаючи в їх аналізі.

Мандат Євроюсту – агентства ЄС з питань співпраці у сфері кримінального правосуддя – також буде розширено для посилення його участі у нових сферах злочинності, таких як кіберзлочинність, порушення обмежувальних заходів ЄС або гендерно зумовлене насильство.

Нові пропозиції передбачають, що Євроюст зможе діяти з власної ініціативи, а також співпрацювати з третіми країнами на ранніх етапах розслідування.

У квітні стало відомо, що Європол розшукав близько 45 дітей, яких росіяни насильно вивезли з України, в рамках ініціативи, до якої також долучилися Міжнародний кримінальний суд та експерти з різних країн ЄС і США.

Також повідомляли, що торік Європол допоміг Україні та Молдові ідентифікувати понад 650 найманців російських ПВК.