Європол допоміг Україні та Молдові ідентифікувати понад 650 найманців російських ПВК

Європол повідомив, що підтримав другу фазу розслідування, проведеного поліцією Молдови та України, у результаті якого було ідентифіковано 654 учасники російських приватних військових компаній "Вагнер" та "Редут", які брали участь у бойових діях проти України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Європолу, повідомляє "Європейська правда".

Команда Європолу з розслідування міжнародних злочинів допомогла українським та молдовським правоохоронцям ідентифікувати підозрюваних у злочинах, скоєних під час війни Росії проти України.

Також Європейський підрозділ з питань інтернету (EU IRU) підтримав день заходів, присвячений встановленню осіб, причетних до воєнних злочинів.

У межах розслідування вдалося ідентифікувати 654 учасників російських приватних військових компаній "Вагнер" та "Редут", які брали участь у бойових діях проти України. Серед них – громадяни України, Молдови, Казахстану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану, Азербайджану, Вірменії та Боснії і Герцеговини.

За даними Європолу, ці особи підозрюються у скоєнні воєнних злочинів, зокрема актів сексуального насильства, страти військовополонених та вбивств мирних жителів.

В результаті операції 29 жовтня 2025 року у Молдові та Україні було проведено 70 обшуків, вилучено вогнепальну та холодну зброю, боєприпаси, форму, шеврони із символікою ПВК "Вагнер", а також електронне обладнання.

Правоохоронці зібрали відео– та фотоматеріали, що свідчать про участь громадян України та Молдови у бойових діях на території України та Демократичної Республіки Конго у складі російських приватних військових формувань.

Під час розслідування українські правоохоронці через захищені канали Європолу передали іншим країнам дані про 280 іноземців, підозрюваних в участі у боях на боці Росії.

Від початку слідства національні органи виявили центри вербування та підготовки найманців, задокументували структуру командування і численні воєнні злочини, зокрема страти цивільних, застосування забороненої зброї та атаки на українські міста.

Нагадаємо, цього тижня з України до Литви доставили бійця РФ, якого підозрюють у воєнних злочинах.

На початку вересня у Фінляндії розпочали перевірку щодо колишнього російського найманця групи Вагнера, якого затримали влітку 2025 року на території країни.