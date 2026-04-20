Європол ідентифікував до 45 викрадених Росією українських дітей

Європол розшукав близько 45 дітей, яких росіяни насильно вивезли з України, в рамках ініціативи, до якої також долучилися Міжнародний кримінальний суд та експерти з різних країн ЄС і США.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Європолу.

Протягом двох днів експерти з 18 країн, зокрема з Великої Британії та США, використовували відкриті джерела інформації, зокрема дані про військові підрозділи, які допомагали у вивезенні дітей з окупованих Росією територій, платформи, на яких розміщувалися фотографії ймовірно вивезених дітей, а також відомості про осіб, які приймали цих дітей, щоб їх розшукати.

Це була третя подія такого роду, і її метою є надання допомоги українській владі у репатріації дітей та збиранні доказів потенційних воєнних злочинів.

Два роки тому Міжнародний кримінальний суд за підтримки ЄС та США заснував Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії (ICPCA) з метою систематичного збору доказів для потенційних судових процесів після війни.

Кількість відстежених дітей становить лише незначну частину від 19 500 українців, яких, за оцінками, було депортовано або примусово вивезено з окупованих територій протягом чотирирічної війни.

До участі у проєкті долучилися такі країни: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Мальта, Нідерланди (співорганізатор), Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія, Україна, Велика Британія, США.

Серед організацій, що брали участь у проєкті, були: Міжнародний кримінальний суд – Офіс прокурора, Mnemonic, Global Rights Compliance, Osint for Ukraine та Truth Hounds.

У серпні перша леді США Меланія Трамп написала "листа миру" Владіміру Путіну із закликами щодо вивезених російською окупаційною адміністрацією українських дітей.. Цей лист очільнику Кремля перед самітом на Алясці вручив Дональд Трамп.

Після цього перша леді США сказала, що має "відкритий канал спілкування" з Путіним щодо повернення викрадених з України дітей.

У Білому домі на початку квітня заявили, що перша леді США Меланія Трамп вчетверте допомогла із поверненням викрадених українських дітей до їхніх сімей.