ЄС остаточно затвердив закони для застосування торгової угоди зі США

Рада ЄС фінально затвердила два документи стосовно реалізації рамкової торгової угоди зі США, що завершує законодавчі процедури для її застосування.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

25 червня Рада ЄС схвалила два регуляторних документи стосовно реалізації передбачених торговою угодою зі США тарифних зобов’язань – що завершує законодавчі процедури для застосування угоди.

Вони скасовують європейські мита на товари зі США, які досі діяли, запроваджують преференційний доступ для деяких американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції і продовжують виняток з мит на імпорт лобстера.

Одночасно передбачені запобіжники на випадок значного напливу імпорту або відступу США від своїх обіцянок.

"Ми віддані ідеї сильного й відкритого трансатлантичного партнерства з нашим історичним союзником – проте відкритість має йти пліч-о-пліч із захистом власних інтересів. Ці заходи забезпечують виконання і першого, і другого – підтримуючи стабільні й передбачувані торгівельні потоки зі США, та одночасно забезпечуючи, що ЄС зможе швидко й пропорційно відреагувати, якщо угоду не поважатимуть, чи буде загроза для наших інтересів", – прокоментував міністр енергетики, торгівлі й промисловості головуючого у Раді ЄС Кіпру Міхаель Даміанос.

В середині червня обидва документи схвалив Європарламент.

Після схвалення Радою ЄС вони будуть підписані та набудуть чинності з дня публікації в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Торнбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

На початку травня президент США Дональд Трамп виставив ЄС двомісячний дедлайн для фіналізації торгівельної угоди, пригрозивши підвищенням митних ставок.