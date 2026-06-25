ЕС окончательно утвердил законы для применения торгового соглашения с США

Совет ЕС финально утвердил два документа по реализации рамочного торгового соглашения с США, что завершает законодательные процедуры для его применения.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

25 июня Совет ЕС одобрил два регуляторных документа по реализации предусмотренных торговым соглашением с США тарифных обязательств – что завершает законодательные процедуры для применения соглашения.

Они отменяют европейские пошлины на товары из США, которые до сих пор действовали, вводят преференциальный доступ для некоторых американских морепродуктов и сельскохозяйственной продукции и продолжают исключение из пошлин на импорт лобстера.

Одновременно предусмотрены предохранители на случай значительного наплыва импорта или отступления США от своих обещаний.

"Мы привержены идее сильного и открытого трансатлантического партнерства с нашим историческим союзником – однако открытость должна идти бок о бок с защитой собственных интересов. Эти меры обеспечивают выполнение и первого, и второго – поддерживая стабильные и предсказуемые торговые потоки с США, и одновременно обеспечивая, что ЕС сможет быстро и пропорционально отреагировать, если соглашение не будут уважать, или будет угроза для наших интересов", – прокомментировал министр энергетики, торговли и промышленности председательствующего в Совете ЕС Кипра Михаэль Дамианос.

В середине июня оба документа одобрил Европарламент.

После одобрения Советом ЕС они будут подписаны и вступят в силу со дня публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, речь идет о рамочном торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Торнбери 27 июля 2025 года, закрепившем пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

В начале мая президент США Дональд Трамп выставил ЕС двухмесячный дедлайн для финализации торгового соглашения, пригрозив повышением таможенных ставок.