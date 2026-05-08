Трамп виставив ЄС двомісячний дедлайн для фіналізації торговельної угоди з США

Президент США Дональд Трамп дав Європейському Союзу двомісячний термін на фіналізацію торговельної угоди зі США, після чого він підвищить мита до "значно вищого рівня".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп повторив свою погрозу ввести вищі мита на товари з ЄС, продовжуючи тиснути на європейських лідерів з метою виконання умов торговельної угоди, досягнутої минулого року в Шотландії.

Президент заявив, що під час телефонної розмови з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн він повідомив про термін укладення угоди до 4 липня.

"Я погодився дати їй час до 250-ї річниці нашої країни, інакше, на жаль, їхні мита негайно підскочать до значно вищих рівнів", – сказав Трамп.

Фон дер Ляєн заявила в четвер у соцмережах, що розмова з Трампом була присвячена війні на Близькому Сході, але також торкалася питань торгівлі.

"Ми, як і раніше, повністю віддані, з обох боків, реалізації (торговельної угоди). Досягається значний прогрес у напрямку зниження мит до початку липня", – написала фон дер Ляєн.

Голова комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланге раніше заявив, що ЄС наближається до узгодження торговельної угоди зі США і може впровадити її у законодавство вже цього місяця.

Очікувалося, що Європейський парламент та Рада ЄС фіналізують текст угоди 6 травня. Однак сторони розділилися через те, що законодавці прагнуть жорсткіших гарантій, а національні уряди ЄС не мають бажання включати ці пункти в документ.

Нагадаємо, йдеться про рамкову торгову угоду між ЄС і США, укладену у шотландському Тернбері 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Європарламент 26 березня ухвалив дві пропозиції стосовно тарифів у межах рамкової торгової угоди ЄС і США. Вони, серед іншого, передбачають, що домовленості будуть чинними лише в разі дотримання Вашингтоном своїх зобов’язань.