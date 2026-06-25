Експрезидент Польщі: Україна стане ключовою темою наступних польських виборів

Колишній президент Польщі Александр Квасневський переконаний, що тема України стане головною у наступних парламентських виборах, які заплановані на осінь 2027 року.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

На тлі нового загострення у відносинах між Польщею та Україною Квасневський очікує, що ультраправі партії "Конфедерація" та "Конфедерація Польської Корони", а також президент Кароль Навроцький продовжуватимуть ескалювати цю тему.

На думку політика, Київ має докласти зусиль, щоб не давати цим політсилам приводів для нагнітання ситуації.

"Україна точно стане ключовою темою наступних польських виборів. Це безсумнівно. І це, звісно, ризик. Будуть постійні спроби ескалації…І для України це буде величезним завданням – не дати їм підстав та не допустити подальшої ескалації своїми діями", – заявив колишній президент Польщі.

Водночас Квасневський вважає, що демократичні сили в Польщі мають заспокоювати суспільство.

"Ось вам приклад: польський уряд мав би набагато більше пояснювати позитивну роль для польської економіки українців, які живуть і працюють у Польщі. Нам потрібно більше говорити про такі речі, інакше єдиною темою, яку обговорюватимуть щодо України, буде історія", – зазначив він.

Квасневський заявив, що, на його думку, послабити напруженість у польсько-українських відносинах допоможе час, однак за умови відсутності ескалації з обох сторін.

Нагадаємо, нове загострення в українсько-польських відносинах спричинило рішення президента Польщі Кароля Навроцького про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. Навроцький заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Президент України заявив, що рішення про позбавлення його ордена Білого Орла пов’язане з внутрішньою політичною боротьбою в Польщі та розпалюванням настроїв неприязні до українців.

Більше про це читайте в статті "Європейської правди": Війна не лише проти Зеленського: як Кароль Навроцький об'єднав Україну і що буде далі.