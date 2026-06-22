Зеленський: Навроцький чинить як Орбан, це скінчиться погано

Президент України Володимир Зеленський провів паралелі між діями чинного президента Польщі Кароля Навроцького та експрем’єра Угорщини Віктора Орбана у тому, що він використовує українську тематику в політичних інтересах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він вихідними заявив в інтерв’ю ТСН.Тиждень.

Зеленський зауважив, що не розуміє тих польських політиків, які грають на антиукраїнських сентиментах у частині польського суспільства.

"Ми з поляками не можемо бути не партнерами або не друзями, тому що ми – сусіди. Якщо ти не партнер, не друг – то хто ти? Потім це перетворюється, з роками, з десятиліттями, на те, що у нас із русскімі – неповагу, агресію, радикалізацію суспільства. У те, що робив Орбан. Який ставив військових на свій кордон біля нашого. Для чого були ці сигнали?..." – зазначив Зеленський.

"Ненависть у суспільстві призведе до чого? До рейтингів. Це політична боротьба, яка може погано закінчитися. Дуже поганою ескалацією. Я вважаю, що на ненависті не можна заробляти політичні дивіденди", – сказав президент України. Він нагадав, що Кароль Навроцький після вступу на посаду не поспішав з першим візитом в Україну і врешті зустріч президентів відбулася на території Польщі; під час неї Навроцький вручив Зеленському книгу про злочини на Волині.

"Я ж про це не говорю. Ми не виходили з цим на пресконференцію… Я спокійно з цим живу", – зазначив Володимир Зеленський.

"Зараз ми захищаємо Польщу. Ми захищаємо Європу – не навпаки. Захищають наші бійці, гинуть українці. І коли вони обирають для себе назву – вони обирають. Сотні разів я підписав такі укази під час війни. Жодного разу я не давав нашим бійцям "свою" назву, не говорив, що подобається і не подобається… Я як президент повинен їх підтримати (...) і якщо їх мотивують імена, історичні постаті, яких вони поважають, якщо для них це важливо – я повинен робити те, що вони скажуть", – зазначив президент, зауваживши, що вважає вручений йому орден від Польщі нагородою не лише собі, а й українському народу і зокрема українській армії.

Зеленський сказав, що надав президенту Польщі саме такі пояснення щодо рішення з найменуванням підрозділу ССО на честь УПА.

"Польща має це розуміти. Окрім історичних питань, які ми, до речі, відкрито проговорюємо, є ще повага до сьогодення, до нашої армії і до майбутнього. Без України Польщу ніхто не зможе захистити. Якщо України немає – захищеної Польщі більше немає", – наголосив президент.

"Після того, як він ухвалив це рішення, це означає, що він продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок підняття настроїв, ненависті до українців – те, що робив Орбан. Погана історія, вважаю, що вона закінчиться погано", – сказав він.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

У канцелярії президента Польщі пояснили, чому відібрана у Зеленського нагорода досі лишається у таких постатей як Беніто Муссоліні, Єкатерина II та "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали повернення ордена поштою додатковою образою і порівняли найменування на честь УПА з тим, якби у Німеччині якийсь підрозділ назвали на честь "героїв СС".

Детальніше читайте у статті Війна не лише проти Зеленського: як Кароль Навроцький об'єднав Україну і що буде далі.