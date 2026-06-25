Экс-президент Польши: Украина станет ключевой темой следующих польских выборов

Бывший президент Польши Александр Квасьневский убежден, что тема Украины станет главной в следующих парламентских выборах, которые запланированы на осень 2027 года.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

На фоне нового обострения в отношениях между Польшей и Украиной Квасьневский ожидает, что ультраправые партии "Конфедерация" и "Конфедерация Польской Короны", а также президент Кароль Навроцкий будут продолжать эскалировать эту тему.

По мнению политика, Киев должен приложить усилия, чтобы не давать этим политсилам поводов для нагнетания ситуации.

"Украина точно станет ключевой темой следующих польских выборов. Это несомненно. И это, конечно, риск. Будут постоянные попытки эскалации... И для Украины это будет огромной задачей – не дать им оснований и не допустить дальнейшей эскалации своими действиями", – заявил бывший президент Польши.

В то же время Квасьневский считает, что демократические силы в Польше должны успокаивать общество.

"Вот вам пример: польское правительство должно было бы гораздо больше объяснять положительную роль для польской экономики украинцев, которые живут и работают в Польше. Нам нужно больше говорить о таких вещах, иначе единственной темой, которую будут обсуждать по Украине, будет история", – отметил он.

Квасьневский заявил, что, по его мнению, ослабить напряженность в польско-украинских отношениях поможет время, однако при условии отсутствия эскалации с обеих сторон.

Напомним, новое обострение в украинско-польских отношениях вызвало решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА. Навроцкий заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

Президент Украины заявил, что решение о лишении его ордена Белого Орла связано с внутренней политической борьбой в Польше и разжиганием настроений неприязни к украинцам.

Больше об этом читайте в статье "Европейской правды": Война не только против Зеленского: как Кароль Навроцкий объединил Украину и что будет дальше.