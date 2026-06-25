ЗМІ: на саміті в Анкарі члени НАТО пообіцяють мільярди на зброю для України

На саміті НАТО в Анкарі наступного місяця очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Про це виданню Politico розповіли п’ять неназваних дипломатів, повідомляє "Європейська правда".

Лідери НАТО, включаючи президента США Дональда Трампа, зберуться в столиці Туреччини 7–8 липня. Як і минулого року, спільна заява буде короткою, зазначили дипломати, які детально розповіли про її попередній зміст.

Посли країн-членів НАТО наразі обговорюють деталі декларації лідерів, яка може змінюватися аж до останньої хвилини. Потім глави держав та урядів підпишуть заяву в Анкарі.

Генеральний секретар альянсу Марк Рютте хоче зосередити увагу саміту насамперед на нарощуванні оборонного промислового виробництва, частково тому, що він шукає об’єднувальну тему, яка допоможе замаскувати внутрішні розбіжності в НАТО.

У проєкті заяви союзники по НАТО також зобов’язуються надати Україні військову підтримку на суму 70 млрд євро та пообіцяють щонайменше еквівалентну суму на наступний рік, зазначили дипломати. Очікується, що у досягненні цієї мети США не братимуть участі.

Один зі згаданих вище дипломатів зазначив, що підтримка України, ймовірно, стане найбільш суперечливим питанням. Але загалом переговори щодо проєкту декларації "проходять гладко", додало інше джерело.

У проєкті заяви європейські союзники зобов’язуються активніше брати участь у захисті континенту, зокрема згадуючи інвестиції в засоби глибокого удару, системи протиповітряної оборони та безпілотники, зазначили дипломати.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про те, що під час саміту в Туреччині не буде окремого засідання Ради Україна-НАТО.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.